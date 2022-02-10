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В программу бесплатного переобучения включили россиян до 35 лет

15:39
  • четверг
  • 10 февраля 2022

На эти цели выделят из бюджета почти 1,2 млрд рублей

Российское правительство приняло решение расширить программу бесплатного переобучения граждан. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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В рамках федерального проекта "Содействие занятости" пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно. Как уточнил Мишустин, в 2022 году в программе переобучения смогут принять участие почти 150 тысяч россиян.

На переобучение молодежи до 35 лет из федерального бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей — в дополнение к 7,4 млрд рублей, предусмотренных для остальных категорий граждан. С помощью этих средств не менее 20 тысяч молодых людей смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование.

Пройти бесплатное переобучение получат возможность россияне, которые после завершения обучения или службы в армии более четырех месяцев не являются занятыми, работники под угрозой увольнения, граждане без среднего профессионального или высшего образования, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее в правительстве рассказали о предпринимаемых мерах, чтобы после выпуска из высших учебных заведений вчерашние студенты стали востребованными специалистами на рынке труда. В 2021 году в течение года после выпуска порядка 596 тысяч студентов нашли работу. Это более 75% от общего количества выпускников. При этом около 445 тысяч из них трудоустроились в том регионе, где получали образование.

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