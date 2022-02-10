Наследник британского престола заболел коронавирусом

Принцу Чарльзу пришлось уйти на самоизоляцию

Принц Уэльский Чарльз, первый в очереди наследников британского престола, получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Соответствующее официальное заявление опубликовано в четверг, 10 февраля.

Согласно сообщению в Twitter принца Уэльского и его супруги герцогини Корнуэльской, Чарльз ушел на самоизоляцию. В связи с этим был изменен его график. Принц Уэльский не сможет посетить запланированные мероприятия в Винчестере, его визит будет перенесен на более поздний срок.

Информация о самочувствии принца Чарльза не приводится. Также неизвестно, заразилась ли коронавирусом его жена Камилла, которую королева Великобритании Елизавета II назвала будущей королевой-консортом (супруг правящего монарха, который сам не обладает монаршими правами). При Елизавете II консортом являлся ее супруг герцог Эдинбургский Филипп Маунтбеттен, до кончины в 2021 году в возрасте 99 лет.

Среди мировых лидеров коронавирусной инфекцией заразился и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер сообщал, что в ближайшие дни будет работать удаленно.

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