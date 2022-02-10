Токаев назвал Россию и Казахстан "соседями от бога"

Лидеры двух стран проводят в четверг переговоры в Кремле

В ходе переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическое взаимодействие и союзнические взаимоотношения двух стран.

"Казахстан и Россия являются соседями от бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами [ничего другого] быть не может", - приводит слова Токаева ТАСС.

Президент Казахстана добавил, что страны добьются искомых результатов, тем более что присутствует политическая воля.

Токаев при этом уточнил, что хочет обменяться мнениями по целому ряду актуальных для двух государств вопросов.

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