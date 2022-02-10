Россия готова эвакуировать дипломатов с Украины

Причина – защита от возможных провокаций со стороны властей в Киеве

Эвакуация российских дипломатов с Украины возможна. К такой мере Москве придется прибегнуть для защиты сотрудников дипмиссий от возможных провокаций со стороны властей в Киеве, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Он напомнил, что США и некоторые европейские страны недавно объявили об эвакуации персонала своих посольств.

"Очевидно, это связано с тем, что наши западные коллеги… знают нечто такое, что нам неизвестно, либо что-то готовят. В этой ситуации оставляем за собой право также принять необходимые меры по обеспечению безопасности наших дипломатов на Украине, их защиты от возможных провокаций киевского режима или третьих стран, вплоть до организации эвакуации на родину", - отметил Руденко в интервью ТАСС.

Госдепартамент США в конце января предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину. Гражданам Соединенных Штатов рекомендовали отменить поездки в эту страну, тем же, кто уже там находится – эвакуироваться коммерческими рейсами.

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