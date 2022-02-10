На аукцион выставят пакет прав на "Властелина колец" и "Хоббита"

Уже назван главный претендент на заключение сделки
Американская компания Saul Zaentz готовится выставить на продажу права на киноадаптации, игры и проведение мероприятий по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина, пишет Variety.
Уточняется, что речь идет в том числе о кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Сумма будущей сделки оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.
Представители компании отказались от комментариев.
Эксперты полагают, что основным претендентом на заключение контракта станет компания Amazon, которая ранее приобрела права на съемку телесериала по "Властелина колец".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram