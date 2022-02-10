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На аукцион выставят пакет прав на "Властелина колец" и "Хоббита"

15:58
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Уже назван главный претендент на заключение сделки

Американская компания Saul Zaentz готовится выставить на продажу права на киноадаптации, игры и проведение мероприятий по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина, пишет Variety.

Названа дата премьеры сериала Amazon по вселенной "Властелина колец"
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Уточняется, что речь идет в том числе о кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Сумма будущей сделки оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Представители компании отказались от комментариев.

Эксперты полагают, что основным претендентом на заключение контракта станет компания Amazon, которая ранее приобрела права на съемку телесериала по "Властелина колец".

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Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма "Властелин колец"
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