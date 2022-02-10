Лавров оценил итоги встречи с главой МИД Великобритании

Министр назвал обсуждение Украины с Трасс "разговором немого с глухим"

Разговор немого с глухим - так глава нашего МИД назвал сегодняшнюю встречу со своей британской коллегой. Сергей Лавров и Лиз Трасс два часа общались за закрытыми дверями, после чего дали совместную пресс-коференцию. Но и здесь министр иностранных дел Великобритании не смогла внятно ответить ни на один вопрос журналистов, а сыпала лишь заученными лозунгами.

О том, что глава британской дипломатии привезла в Москву одни только заезженные на Западе штампы о России, стало понятно сразу. На улице - плюсовая температура, а Лиз Трасс спускается по трапу самолета в теплой шубе и меховой шапке.

Что, конечно, не случайно. В такой же любила ходить Маргарет Тетчер, а это явно лестное сравнение для Трасс. Совсем недавно, к примеру, в ходе своего визита в Эстонию министр – совсем, как Тэтчер в 86-м, - проехалась на танке у российских границ. Эдакая бравая защитница Европы! И вот она уже в Москве. Возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата, изнывая от перегрева.

На этом успехи британской публичной дипломатии закончились. А ведь надежды были. Как-никак историческое событие. Первый за почти 5 лет визит в Москву министра иностранных дел Соединенного Королевства. Однако конструктивного диалога не вышло. Как заметил Сергей Лавров, и в ходе двух часов общения за закрытыми дверями, и потом во время пресс-конференции, Лиз Трасс разговаривала исключительно политическими лозунгами, к которым привыкла у себя в Британии.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию", - заявил Лавров.

По словам Лаврова, сообщения западной прессы о том, что Россия якобы готовит операцию по захвату Киева и хочет посадить на Украине марионеточное правительство, лишь домыслы. Излюбленное "хайли лайкли". И не только Москва настаивает на этом.

"Эти заявления делает не только российское руководство, эти заявления делают, например, в Пентагоне. Подобные же заявления делает министр обороны Украины, президент Зеленский призывает не паниковать. Мы уже задумались сами - может быть, это англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших учреждений на время уехать домой", - рассказал Лавров.

Нет точек соприкосновения с Лондоном и в вопросе нерасширения НАТО на восток. Сергей Лавров напоминает: Запад неоднократно обманывал Россию в части гарантий безопасности. Сейчас история повторяется - прописанный в международных соглашениях принцип не ущемлять безопасность других стран попросту игнорируется. Лиз Трасс всё это пропускает мимо ушей. Вновь и вновь вместо фактов озвучивает небылицы.

"Нет никаких сомнений, что размещение 100 тысяч военных на границе с Украиной обусловлено напрямую стремлением угрожать Украине. Мы наблюдали и кибератаки, а также другие попытки подорвать деятельность суверенного государства", - заявила она.

Лондон при этом требует от Москвы убрать российские войска с российской же территории. Но вот переброску своих солдат и техники к нашим границам нежно называет обороной.

"Госпожа министр достаточно доходчиво объяснила, что это нас не касается. А вот российские войска на российской территории - и лозунг деэскалации - он является объединяющим фактором для всего западного сообщества. Я предвижу развязку этой драмы, из который Запад старается все больше трагедию сделать, хотя похоже на комедию - в следующем. Через какое-то время западные страны узнают, что закончились учения и российские войска вернулись на российскую территорию, и потом будет поднят шум что деэскалация, но это будет торговля воздухом", - отметил Лавров.

Искусство торговли воздухом Лиз Трасс демонстрировала прямо в ходе пресс-конференции. На прямые вопросы журналистов не отвечала, хотя их повторяли по нескольку раз. То ли не знала, что говорить, то ли понимала: это тот случай, когда молчание - золото. При этом британский министр не стала опровергать подлинность документов, опубликованных группой "Анонимус" о подрывной деятельности Лондона в информационной среде. Показателен также ее ответ репортеру, который поинтересовался, почему в 90-е Лондон поддерживал сепаратистов в Чеченской республике, а интересы жителей Донбасса сейчас игнорирует.

"Я не буду пускаться в детали того, что произошло в прошлом, мы живем в настоящем, имеем Минские договоренности", - сказал Лиз Трасс.

"Вот минские договоренности. Естественно, решение проблем безопасности, прекращение огня, амнистия, специальный статус Донбасса, реформы в Конституции в контексте децентрализации по согласованию с Донецком и Луганском, проведение выборов по согласованию с Донецком и Луганском и после всего этого - возобновление контроля украинских властей над границей. Из этого всего пакета выдирается только последнее", - сообщил Лавров.

Сергей Лавров с сожалением подметил: давно он не участвовал в переговорах, которые можно было от начала до конца проводить в прямом эфире. Ничего нового британская сторона не озвучила. И дипломатией это, по словам российского министра, сложно назвать. Скорее - пропагандой.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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