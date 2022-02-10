Собянин: Стадион "Торпедо" реконструируют по современным стандартам комфорта и безопасности

Мэр рассказал о превращении стадиона в футбольную арену международного уровня

Стадион "Торпедо" в Москве превратится в арену международного уровня. Об этом рассказал в четверг Сергей Собянин в ходе посещения спортивного комплекса. Реконструкция проходит по современным стандартам комфорта и безопасности. В том числе исходя из требований ФИФА. На стадионе будут проходить матчи по футболу, регби и другим популярным видам спорта.

Территория стадиона "Торпедо" начала преображаться: здесь введён в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс – это первый объект масштабной реконструкции.

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" открыл свои двери относительно недавно – в сентябре. В ноябре здесь занимались уже 600 человек, и сейчас работают абсолютно все секции и залы.

Комплекс трёхэтажный. На первом – универсальный зал для командных видов спорта: мини-футбола, волейбола и баскетбола. В восторге от него и тренеры, и дети.

"Такой спортивный кластер в центре Москвы – это здорово, и связь поколений чувствуется даже сейчас, когда здесь такое новое здание, абсолютно построенное с нуля", - рассказала тренер по баскетболу Наталья Ремчукова.

"Просторный, хорошо забивать в кольца, они очень хорошие, и пол такой хорошенький", - говорят баскетболистки.

Два просторных зала - для борцов и боксёров. Сергей Собянин признался спортсменам – в юности тоже занимался боксом. Среди торпедовцев было немало чемпионов, в том числе Европы и мира. Новое поколение обещает не терять позиций.

"В этом зале пишется новая история. Прошлый зал был пропитан старой энергетикой, там занимались все наши именитые чемпионы, клуба "Торпедо". Этот зал ждёт своих нынешних чемпионов", - отметил боксер.

Сергей Собянин рассказал, что этот современный комплекс – только начало. "В районе Симоновской набережной, на месте промышленных территорий развивается большое строительство. По сути дела, это продолжение реконструкции территории ЗИЛа. Здесь строится жилой район - объекты соцкультбыта, поликлиники, школы, детские сады и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион имени Стрельцова, знаменитый на всю страну и на весь мир. Он будет сделан уже по современным стандартам. Жители близлежащих районов, да и вообще москвичи волновались про судьбу стадиона, и мало кто верил, что он будет реконструирован, и построен уже по новым стандартам", - рассказал Собянин.

Так сейчас выглядит место силы суперклуба завода ЗИЛа, немного перефразируя песню болельщиков. "Восточка" – стадион имени легендарного футболиста "Торпедо" Эдуарда Стрельцова. В мае здесь начнутся работы, а первый матч состоится в 2025 году. Это будет суперсовременная арена для соревнований российского и международного уровней. Её вместимость увеличится до 15 тысяч мест. Рядом расположатся одно полноразмерное и два малых тренировочных поля с искусственным покрытием стандарта FIFA. Территория обновлённого стадиона останется открытой, как это было всегда. Сохранится и один из излюбленных маршрутов местных жителей – через верхнюю аллею стадиона.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram