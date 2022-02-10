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Аренда квартир в России подорожала на 14%

16:14
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Быстрее всего арендные ставки растут в Сочи

По итогам 2021 года средние арендные ставки на квартиры в России увеличились на 14% до 19,2 тысячи рублей в месяц, передает ТАСС со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".
Эксперты считают, что аренда жилья стала выгоднее ипотеки

"Среди крупных российских городов арендные ставки быстрее всего увеличивались в Сочи (в 1,5 раза), Калининграде (+33%) и Москве (+22%)", - сказано в обзоре.

Там также отмечено, что в Санкт-Петербурге интерес к аренде квартир на длительный срок увеличился на 47%, а в Екатеринбурге и Тюмени - на 46%.

"С большой вероятностью, в течение ближайших кварталов увеличение арендных ставок продолжится", - отметили эксперты. Вместе с тем растущее предложение может ограничить потенциал роста стоимости аренды.

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