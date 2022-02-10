Раскрыты подробности массового задержания лжеминеров в России

Задержано 14 человек

В четверг в ФСБ сообщили о задержании 14 человек, причастных к рассылке заведомо ложных сообщений о минировании госучреждений в России, странах СНГ и в Донбассе. Все подозреваемые - подростки, которые решили таким образом подзаработать. Имя заказчика пока неизвестно. А вот куратором группы оказался гражданин Украины.

Сопротивление не оказывали, во всём сразу же сознались. Подростки, которые подозреваются в сообщении о ложном минировании школ и административных зданий, предпочли избрать, пожалуй, самую верную стратегию – полное сотрудничество со следствием.

Таким образом подростки решили немного подзаработать. В одном из мессенджеров они нашли закрытую группу, где им предлагали за деньги рассылать сообщения в госучреждения о якобы заложенной бомбе. После задержания один из школьников признался, что нисколько не сомневался в своей анонимности. Однако правоохранители оказались хитрее.

"Я отправлял сообщения о ложном минировании на почты школ и учреждений. Я использовал Телеграм и средства анонимности. Так же использовал почту "Аутлук", "Протон", "Яндекс.Почту". Я считал себя анонимным, но сотрудники правоохранительных органов меня задержали. В содеянном раскаиваюсь, и больше такого делать не буду", - рассказал молодой человек.

Всего задержано 14 человек. В основном, старшеклассники. Но это всё исполнители, признались в Следственном комитете. Поймать заказчика пока не удалось. Главным подозреваемым сыщики называют этого человека – Антон Осипчук 2003-го года рождения. По предварительным данным, он скрывается на Украине, и оттуда же вёл переписку со своими подельниками.

Детская забава, как сначала показалось задержанным, теперь может обернуться существенными сроками заключения. По статье о заведомо ложных сообщениях о терактах подросткам грозит до восьми лет колонии и крупный штраф. Кроме того, их родители должны будут оплатить все издержки, понесённые учреждением во время простоя.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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