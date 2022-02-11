Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит отложить принятие решений, а Львам - быть внимательными в незнакомой компании

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Самый обычный разговор на работе или учебе может стать источником сплетен или интриг. Постарайтесь не затрагивать темы, которые в вашем коллективе небезопасны.

Тельцы

Для романтических знакомств день совершенно не подходит, так как пропитан авантюризмом и обманом. Чтобы избежать проблем, не смешивайте сегодня любовь с деньгами!

Близнецы

Луна в вашем знаке соединилась с Селеной и вступила в конфликт с Нептуном. Отложите принятие решений на следующую неделю – сегодня вы видите искаженную картинку.

Раки

В этот день вы можете попасть под влияние неожиданных обстоятельств и растеряться. Не вступайте в контакты с незнакомцами в сети и не отвечайте на подозрительные звонки.

Львы

Будьте внимательны, особенно в незнакомой компании: возможно, вас попытаются обмануть. День, проведенный в одиночестве, будет куда удачнее и продуктивнее.

Девы

Неподходящий день для общения, особенно для деловых контактов и переговоров. Не давайте обещаний, если нет уверенности, что способны их выполнить.

Весы

Уязвимые сферы жизни для вас сегодня - деньги и отношения. Звезды рекомендуют не давать в долг друзьям или тем, кто вам нравится, и отказаться от идей о совместном бизнесе.

Скорпионы

Сообщения о выгодных инвестициях или выигрышах скорее всего присланы мошенниками. Вообще денежные вопросы сегодня лучше не решать, займитесь творчеством.

Стрельцы

Планеты могут спровоцировать вас сегодня на ревность - поведение партнера покажется вам подозрительным. Не берите в голову, завтра вы над этим посмеетесь!

Козероги

Лень или сонливость могут быть следствием дефицита каких-либо витаминов в организме. Проконсультируйтесь с доктором, начните принимать витамины и обратите внимание на свой рацион, питайтесь правильно.

Водолеи

Если вы занимаетесь работой, связанной с логистикой или командировками, то стоит быть внимательнее. Риск ошибиться велик, так что внимательно проверяйте все документы.

Рыбы

Вам стоит ожидать подвоха от членов семьи или соседей, неожиданных гостей. При этом будьте снисходительны к своим близким, успокойте их и не волнуйтесь сами.

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