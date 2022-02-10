СКР возбудил сотни уголовных дел против Украины

В ЕСПЧ находится более 7 тысяч жалоб

В Берлине в четверг проходит встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки". На переговорной площадке - представители России, Украины, Франции и Германии. На повестке - ситуация в Донбассе. Переговоры обещают быть сложными. Поскольку Украина имеет свою интерпретацию минских договоренностей. Военные преступления против мирного населения ЛНР и ДНР продолжаются. Российский СК возбудил сотни уголовных дел.

Тысячи погибших и пострадавших. Десятки тысяч беженцев. Это лишь приблизительные подсчёты той кровавой войны, которую уже 8 лет безостановочно ведет Киев на восточных рубежах. Данные приводит Следственный комитет России. Разменной монетой в своих политических играх украинские чиновники выбирают самую уязвимую категорию населения - детей и стариков. Калеча судьбы и оставляя инвалидами тех, кто стал, по сути, заложниками военного конфликта. Сторонники киевского режима специально в качестве цели выбирают жилые дома, школы и больницы. В надежде, что будет больше жертв.

"Следствием установлено, что с апреля 2014 года украинская сторона, обстреливая населенные пункты двух самопровозглашенных республик, осуществляет применение тактических ракетных комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Град" и "Ураган", авиационных неуправляемых ракет, других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия. Уже сейчас за совершение преступлений против мира и безопасности человечества в ходе вооруженного конфликта к уголовной ответственности заочно привлечено 103 лица. В том числе бывший министр внутренних дел Украины Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил Украины, осуществлявшие обстрелы мирного населения", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

С июля 2021 года Следственный комитет России передал в Европейский суд по правам человека огромное количество материалов с доказательствами геноцида русскоязычного населения Донбасса, а также нападений на российские загранучреждения и насилия в отношении представителей прессы. В ЕСПЧ находится более 7 тысяч жалоб. Иски направлены, в том числе, от лица тех, кто лично пострадал от действий украинских властей и радикалов. Общая сумма, которая подлежит возмещению Киевом, более 310 миллионов евро. Среди преступлений украинских силовиков - разжигание ненависти и призывы к развязыванию войны. У СК России есть информация, что СБУ курирует даже процессы похищения российских граждан на Украине, которых потом сотрудники безопасности либо обменивают на своих военнослужащих, либо и вовсе подвергают пыткам и истязаниям.

"Подобные противоправные действия не останутся безнаказанными, и рано или поздно за все преступления придется отвечать по закону. И если для властей и правоохранительных органов Украины криминализация сознания граждан является допустимой, то Следственный комитет России не будет оставаться в стороне от происходящего произвола. Следователи и дальше будут фиксировать доказательства вины каждого причастного к преступлениям против мира и безопасности человечества, против граждан России", - отметила Петренко.

Каждый приговор и обвинение подкреплены доказательствами. Собраны показания свидетелей и очевидцев. Украинская сторона при этом продолжает игнорировать все обвинения. Киев закрывает глаза и на действия своих генералов, которые отдают приказы убивать, и на права мирных жителей региона. И продолжает стягивать к линии разграничения всё больше летального оружия.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой и имеет тенденцию к последующему обострению. Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка наступательных действий", - сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин.

И всё это по указке своих западных партнёров. США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Причем, в списках - наступательное вооружение. Группа украинских хакеров опубликовала документы, из которых следует, что в страну перебрасывают беспилотники, гранатомёты и ракеты. Общая сумма поставок уже достигла 700 миллионов долларов.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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