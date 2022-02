В Конгресе США перепутали гестапо с гаспачо

Американская конгрессвумен Марджори Грин перепутала гестапо (политическую полицию в нацистской Германии) и гаспачо (блюдо из андалусской кухни) во время интервью каналу One America News.

В своей речи Грин подвергла критике Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей.

"Мало того, что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является гулагом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса", - сказала Грин.

Сама она позже отшутилась в Twitter, написав, что тех, кто шпионит за членами Конгресса, отправят "в гуляш". Goulash созвучно в английском языке со словом Gulag.

Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD