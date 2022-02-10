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Генсек НАТО похвалил украинскую армию

16:41
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Она стала лучше оснащена и натренирована

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном высказался по поводу боеспособности украинской армии.
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"Украинская армия и силы безопасности сегодня гораздо сильнее, чем были в 2014 году. Они лучше оснащены, лучше натренированы, имеют лучшее командование", - цитирует генсека НАТО ТАСС.

Он добавил, что ВСУ должны мочь "самостоятельно защищаться", для этого им оказывают помощь (в том числе Великобритания).

Ранее Столтенберг подчеркивал, что на Украину как на партнера альянса не распространяется принцип коллективной обороны НАТО.

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