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Нарышкин указал на неспособность Киева договариваться

17:08
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Украина готовится к войне в Донбассе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью газете "МК", что нынешний Киев не способен договариваться.
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"И президент, и Рада как будто бы уже не могут принимать самостоятельных решений. Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников", - уточнил собеседник издания.

По словам главы СВР, киевские власти готовятся к войне в Донбассе, они сосредоточили на линии соприкосновения все боеспособные части ВСУ.

"Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт", - объяснил Нарышкин.

Он добавил, что готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии.

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