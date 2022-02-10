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В ЛДПР анонсировали возвращение Жириновского к полноценной работе

17:17
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Политик дает поручения по телефону и изучает документы

Думская фракция ЛДПР сделала заявление относительно состояния здоровья госпитализированного с ковидом Владимира Жириновского.
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"Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной, активной работе", - передает сообщение ТАСС.

В ЛДПР добавили, что информация СМИ о состоянии Жириновского "значительно преувеличена". В прессе ранее фигурировали данные о том, что политик подключен к аппарату ИВЛ.

Как прежде сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин в курсе ситуации и желает Жириновскому побыстрее встать на ноги.

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