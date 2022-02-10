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США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика

17:50
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Эти самолеты способны нести ядерное оружие

Командование ВВС США сообщило о переброске в Европу группы стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, передает "Интерфакс".
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"Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) сегодня прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии", - сказано в сообщении.

Уточняется, что эти самолеты способны нести ядерное оружие.

Как добавили в США, цель - "выполнение давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы".

Ранее генерал-лейтенант американских Сухопутных войск Майкл Курилла объяснил переброску сил США в Европу. По его словам, "миссия заключается в том, чтобы обнадеживать наших союзников по НАТО и сдерживать российскую агрессию против наших союзников".

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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