Трамп заявил, что не "смывал в унитаз" документы

Бывшему главе Белого дома снова пришлось оправдываться

Портал Axios сообщил со ссылкой на выдержки из книги журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп смывал в унитаз своей резиденции важные документы.

Сам Трамп жестко отреагировал на эту информацию.

"Еще одна фейковая история. Категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", - заявила пресс-служба экс-главы Белого дома (цитата по РИА "Новости").

Там добавили, что Демократическая партия США всеми силами маскирует, "как ужасно страна живет под управлением Джо Байдена".

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