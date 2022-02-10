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Путин: Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана

18:15
  • четверг
  • 10 февраля 2022

В январе республика столкнулась с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил

На пресс-конференции по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана, передает ТАСС.

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Кроме того, по словам российского лидера, Москва продолжит оказывать помощь Казахстану в подготовке военных специалистов.

По словам Путина, в январе Казахстан столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил, но в итоге властям республики удалось взять ситуацию под контроль. Произошедшие события стали "беспрецедентным вызовом суверенитету".

Говоря о сотрудничестве двух стран, Путин заметил, что на сегодняшний день в Казахстане выпущено около 6 миллионов компонентов российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Также Путин пригласил Токаева принять участие в ПМЭФ в июне в качестве одного из главных гостей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Токаев обсудят в четверг двусторонние отношения, ситуацию в близлежащих регионах и региональные конфликты.

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