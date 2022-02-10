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Путин объяснил свои слова о "красавице"

18:24
  • четверг
  • 10 февраля 2022

На личности российский президент не переходил

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана в четверг прокомментировал свое обращение к Украине "терпи, моя красавица". Так несколько дней назад российский лидер отреагировал на тот факт, что Владимиру Зеленскому не нравится ни один пункт Минских соглашений.
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"Никогда в своей работе не переходил на личности, не имел никакого личного измерения. Вопрос в том, что когда главе государства что-то нравится или не нравится в фундаментальных договорах, мне кажется, это - не тот формат", - отметил Путин, слова которого приводит газета "Комсомольская правда".

По его словам, если государство приняло на себя закрепленные в резолюции Совбеза ООН обязательства, оно должно договариваться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил высказывание Путина заимствованием из русского фольклора. Сам Зеленский же на это ответил, что "Украина - очень терпеливая, но насчет моя - это уже перебор".

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