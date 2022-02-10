Летевший в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Один из пассажиров потерял сознание

Выполнявший в четверг рейс из Симферополя в Санкт-Петербург самолет авиакомпании "Россия" совершил незапланированную посадку в Ростове-на-Дону, передает со ссылкой на пресс-службу аэропорта ТАСС.

"Незапланированная посадка на запасной аэродром по причине ухудшения здоровья пассажира", - говорится в сообщении.

Как уточнили представители авиакомпании, один из пассажиров потерял сознание. После приземления его передали медикам. Также с рейса была снята супруга пассажира.

Самолет в итоге продолжил маршрут, совершив дозаправку.

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