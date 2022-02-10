Охрана границы: как проходят учения "Союзная решимость-2022"

Маневры продлятся до 20 февраля

В Белоруссии начались совместные с Россией учения "Союзная решимость-2022". Они проходят на территории сразу нескольких областей республики и продлятся до 20 февраля. Манёвры уже вызвали нервозность на Западе. Вашингтон и Брюссель называют их крупнейшей демонстрацией силы за последние 30 лет. Однако реальная цель учений в Белоруссии - отработка мер по борьбе с терроризмом и отражение потенциальной внешней агрессии. Как неоднократно подчёркивали Москва и Минск, манёвры носят исключительно оборонительный характер и соответствуют всем международным правилам.

Торжественное построение на рассвете, ритуал заступления на боевое дежурство расчетов зенитного ракетного комплекса С-400. Дивизион выходит на позиции. Подразделения России и Белоруссии образуют единую систему ПВО, накрывая огромную территорию непробиваемым куполом. Учения "Союзная решимость- 2022" - крупнейшая проверка сил реагирования Москвы и Минска. Маневры проходят сразу на пяти полигонах. После многокилометрового марша - контрольные занятия по огневой подготовке.

Подразделения занимают оборону. Охрана границы Союзного государства, скоординированная реакция на возможную внешнюю угрозу, противодействие терроризму, борьба с диверсантами и блокировка поставок оружия легли в основу сценария учений.

В маневрах участвуют и новейшие российские истребители Су-25. Летчики патрулируют воздушное пространство Союзного государства и выполняют учебно-боевые задачи по обнаружению замаскированных объектов, имитирующих пункты управления и бронетехнику противника. География учений позволяет экипажам отработать посадки на незнакомых аэродромах.

Учения плановые, об их проведении в конце прошлого года договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Количество военнослужащих, а также используемых основных систем вооружения не превышает параметры, предусмотренные "Венским документом 2011 года" о мерах укрепления доверия и безопасности в рамках ОБСЕ.

Минобороны России заранее сообщило всю необходимую информацию зарубежным военным атташе. Хотя и не было обязано этого делать. После завершения маневров все силы обеих стран вернутся в места постоянной дислокации.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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