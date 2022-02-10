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Путин рассказал о подготовке Россией ответа США и НАТО

19:16
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Переговоры по безопасности продолжаются

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что переговоры Москвы с западными партнерами по гарантиям безопасности продолжаются.

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"Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон", - цитирует главу государства РИА "Новости".

В декабре Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

Между сторонами состоялась серия переговоров на разных площадках. В Москве после этого отметили, что Запад пока не желает реагировать на российские озабоченности.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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