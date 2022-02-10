Британия отказалась признавать суверенитет России над Воронежем

Глава британского МИД Лиз Трасс странно высказалась на переговорах с Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время закрытой части переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявила о необходимости отвести российские войска от границы с Украиной, передает "Коммерсант".

На это Лавров ответил, что на территории своей страны войска имеют право на любые передвижения. "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" - спросил Лавров. Трасс же в ответ заявила, что Лондон "никогда не признает суверенитета России" над Ростовской и Воронежской областями.

Позднее в интервью РБК Трасс объяснила этот казус. "В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России", - сообщила она.

Лавров же по итогам беседы сравнил состоявшиеся переговоры с "разговором немного с глухим".

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