ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британия отказалась признавать суверенитет России над Воронежем

19:41
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Глава британского МИД Лиз Трасс странно высказалась на переговорах с Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время закрытой части переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявила о необходимости отвести российские войска от границы с Украиной, передает "Коммерсант".
В Британии сочли разумными требования Путина к Западу

На это Лавров ответил, что на территории своей страны войска имеют право на любые передвижения. "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" - спросил Лавров. Трасс же в ответ заявила, что Лондон "никогда не признает суверенитета России" над Ростовской и Воронежской областями.

Позднее в интервью РБК Трасс объяснила этот казус. "В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России", - сообщила она.

Лавров же по итогам беседы сравнил состоявшиеся переговоры с "разговором немного с глухим".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.