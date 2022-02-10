ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ считает, что острая фаза пандемии в Африке пройдена

20:06
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Вакцинация остается главным инструментом в борьбе с COVID-19

Глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моэти заявила в ходе брифинга в четверг, что в ситуации с COVID-19 для стран Африки виден "свет в конце туннеля".
Попова раскрыла особенность ситуации с коронавирусом

"В текущем году мы можем положить конец острой фазе пандемии и вернуть контроль над ситуацией. Африка движется от пандемии коронавируса к ситуации, когда присутствие COVID-19 будет управляться имеющимися средствами", - приводит слова Моэти ТАСС.

Она добавила, что вакцинация остается главным инструментом в борьбе с пандемией, при этом "пик шторма" пережит.

"Это обошлось континенту очень дорого - унесено 242 тыс. жизней", - заметила глава представительства.

Всего в Африке были инфицированы более 11 миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19 в ЮАР
Вакцинация от COVID-19 в ЮАР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.