ВОЗ считает, что острая фаза пандемии в Африке пройдена

Вакцинация остается главным инструментом в борьбе с COVID-19

Глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моэти заявила в ходе брифинга в четверг, что в ситуации с COVID-19 для стран Африки виден "свет в конце туннеля".

"В текущем году мы можем положить конец острой фазе пандемии и вернуть контроль над ситуацией. Африка движется от пандемии коронавируса к ситуации, когда присутствие COVID-19 будет управляться имеющимися средствами", - приводит слова Моэти ТАСС.

Она добавила, что вакцинация остается главным инструментом в борьбе с пандемией, при этом "пик шторма" пережит.

"Это обошлось континенту очень дорого - унесено 242 тыс. жизней", - заметила глава представительства.

Всего в Африке были инфицированы более 11 миллионов человек.

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