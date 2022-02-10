Для "ЭпиВакКороны-Н" обновили инструкцию

Препарат можно вводить три раза

Разработчики обновили инструкцию для вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", передает РИА "Новости". Там появилась трехкратная схема введения.

"Способ применения и дозы... трехкратное введение по схеме: 1 прививка - 0,5 мл в выбранный день. 2 прививка - 0,5 мл через 14-21 день. 3 прививка - 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки", - сказано в документе.

"ЭпиВакКорона-Н" была разработана в центре "Вектор". От обычной "ЭпиВакКороны" препарат отличается технологией производства.

Ранее стало известно, что по итогам января-ноября 2021 года Россия поставила за рубеж около 675 тонн вакцин от COVID-19 общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов. Основные поставки осуществлялись в ОАЭ, Аргентину, Мексику, Казахстан и Узбекистан.

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