ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для "ЭпиВакКороны-Н" обновили инструкцию

20:30
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Препарат можно вводить три раза

Разработчики обновили инструкцию для вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", передает РИА "Новости". Там появилась трехкратная схема введения.
Минздрав прокомментировал ситуацию с "ЭпиВакКороной"

"Способ применения и дозы... трехкратное введение по схеме: 1 прививка - 0,5 мл в выбранный день. 2 прививка - 0,5 мл через 14-21 день. 3 прививка - 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки", - сказано в документе.

"ЭпиВакКорона-Н" была разработана в центре "Вектор". От обычной "ЭпиВакКороны" препарат отличается технологией производства.

Ранее стало известно, что по итогам января-ноября 2021 года Россия поставила за рубеж около 675 тонн вакцин от COVID-19 общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов. Основные поставки осуществлялись в ОАЭ, Аргентину, Мексику, Казахстан и Узбекистан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.