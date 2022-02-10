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Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к ковиду

20:54
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Исследования завершатся в апреле 2022 года

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к COVID-19, передает РИА "Новости".

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Тест разработан специалистами "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера".

"Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS)", - говорится в описании.

Исследования завершатся в апреле 2022 года. В них примут участие 460 пациентов.

Ранее стало известно, что испанские ученые создали кожный тест, который быстро определит, нужна ли человеку бустерная доза вакцины от коронавируса. В предплечье пациента будет вводиться раствор с частицей спайкового белка SARS-CoV-2.

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