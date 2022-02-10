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Умер открывший ВИЧ нобелевский лауреат

21:24
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Люку Монтанье было 89 лет

Во Франции в возрасте 89 лет скончался вирусолог Люк Монтанье, пишет Le Monde.
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Информацию подтвердила мэрия коммуны О-де-Сен. Ученый умер в Нейи-сюр-Сен под Парижем. Точная причина смерти не называется.

В 1983 году Монтанье совместно с коллегой Франсуазой Барре-Синусси открыл вирус иммунодефицита человека. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии по медицине.

Многие коллеги подвергали Монтанье критике за отход от научных позиций. Он, в частности, был организатором семинара адептов памяти воды, пропагандировал лечение СПИДа биодобавками и антиоксидантами, призывал отказаться от вакцинации. Сам ученый называл критику "персональными нападками".

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