В ДНР оценили боеготовность республики

ВСУ продолжает концентрацию сил и средств вдоль линии соприкосновения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что боеготовность ДНР находится на высоком уровне.

"Мотивация понятна и очевидна, каждый знает, что делать. Слаженность подразделений можно оценить на "отлично", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что ВСУ продолжает концентрацию сил и средств вдоль линии соприкосновения, обстановка там остается сложной.

Ранее в ДНР сообщили, что численность группировки Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе может достичь 150 тысяч человек. Это две трети ВСУ.

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