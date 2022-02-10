ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДНР оценили боеготовность республики

21:55
  • четверг
  • 10 февраля 2022

ВСУ продолжает концентрацию сил и средств вдоль линии соприкосновения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что боеготовность ДНР находится на высоком уровне.
ДНР намерена не допустить горячей фазы конфликта

"Мотивация понятна и очевидна, каждый знает, что делать. Слаженность подразделений можно оценить на "отлично", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что ВСУ продолжает концентрацию сил и средств вдоль линии соприкосновения, обстановка там остается сложной.

Ранее в ДНР сообщили, что численность группировки Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе может достичь 150 тысяч человек. Это две трети ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Армейские учения в ДНР
Армейские учения в ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.