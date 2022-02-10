Вьетнам открыл въезд переболевшим COVID-19 россиянам

Новые направления стали доступны для путешествий в период в пандемии

В Минздраве разъяснили порядок выдачи электронного сертификата о перенесённом заболевании. На основе экспресс-теста документ можно получить, только если его проводил медработник, сообщает "ТВ Центр".

Российским туристам стали доступны новые направления для путешествий в период в пандемии. Так, на Филиппины теперь пускают привитых и с отрицательным ПЦР-анализом. Карантин соблюдать не нужно. А Вьетнам разрешил въезд для переболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram