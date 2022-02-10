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Вьетнам открыл въезд переболевшим COVID-19 россиянам

22:41
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Новые направления стали доступны для путешествий в период в пандемии

В Минздраве разъяснили порядок выдачи электронного сертификата о перенесённом заболевании. На основе экспресс-теста документ можно получить, только если его проводил медработник, сообщает "ТВ Центр".

Российским туристам стали доступны новые направления для путешествий в период в пандемии. Так, на Филиппины теперь пускают привитых и с отрицательным ПЦР-анализом. Карантин соблюдать не нужно. А Вьетнам разрешил въезд для переболевших.

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