Вьетнам открыл въезд переболевшим COVID-19 россиянам

Новые направления стали доступны для путешествий в период в пандемии
В Минздраве разъяснили порядок выдачи электронного сертификата о перенесённом заболевании. На основе экспресс-теста документ можно получить, только если его проводил медработник, сообщает "ТВ Центр".
Российским туристам стали доступны новые направления для путешествий в период в пандемии. Так, на Филиппины теперь пускают привитых и с отрицательным ПЦР-анализом. Карантин соблюдать не нужно. А Вьетнам разрешил въезд для переболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram