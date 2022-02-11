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МОК решил через суд оспорить участие Валиевой в Играх

08:20
  • пятница
  • 11 февраля 2022

ITA подтвердило положительный допинг-тест фигуристки

Международное агентство тестирования (ITA) официально объявило о причине переноса награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине. Как сказано в релизе ITA, это положительный допинг-теста спортсменки команды Олимпийского комитета России Камилы Валиевой.

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Проба, о которой идет речь, была взята у Валиевой 25 декабря прошлого года, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В пробе был обнаружен триметазидин и РУСАДА временно отстранила Валиеву: она не могла участвовать ни в чемпионате, ни в Олимпийских Играх в Пекине.

Однако 9 февраля россиянка оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. Слушание состоялось в тот же день, было решено временное отстранение отменить. Валиева смогла принять участие в олимпийских соревнованиях.

Однако теперь Международный олимпийский комитет вспомнил о своем праве обжаловать снятие временного отстранения со спортсмена в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется этой возможностью, решение необходимо принять до начала следующих соревнований 15 февраля. Представлять интересы МОК в суде будет ITA, приводит содержание релиза "Интерфакс".

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