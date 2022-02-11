Байден отказался отправлять американских солдат на Украину

Президент США заявил о риске новой мировой войны

В Вашингтоне нет сценариев, подразумевающих отправку американских военных на Украину — даже если этого потребовала бы эвакуация граждан США. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Американский лидер призвал сограждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну "сейчас", поскольку ситуация может принять "сумасшедший оборот".

Что касается возможности отправки на Украину американских военных, президент США заявил в интервью телеканалу NBC, что это не может произойти "ни при каких (обстоятельствах)", поскольку "если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война".

При этом ранее власти Соединенных Штатов решили направить дополнительный военный контингент в ряд стран Европы, включая Германию и Польшу.

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