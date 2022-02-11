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Байден отказался отправлять американских солдат на Украину

08:21
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Президент США заявил о риске новой мировой войны

В Вашингтоне нет сценариев, подразумевающих отправку американских военных на Украину — даже если этого потребовала бы эвакуация граждан США. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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Американский лидер призвал сограждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну "сейчас", поскольку ситуация может принять "сумасшедший оборот".

Что касается возможности отправки на Украину американских военных, президент США заявил в интервью телеканалу NBC, что это не может произойти "ни при каких (обстоятельствах)", поскольку "если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война".

При этом ранее власти Соединенных Штатов решили направить дополнительный военный контингент в ряд стран Европы, включая Германию и Польшу.

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