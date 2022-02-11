Сергунина рассказала, как москвичей обеспечивают продуктами

Продовольственные товары поставляются в Москву из 75 регионов

Столичные власти контролируют запас продовольствия по основным группам товаров с учетом того, что город ежегодно потребляет более 12 млн тонн продуктов. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Доля продуктов российского производства на московском рынке достигает 80% благодаря столичным предприятиям и налаженному взаимодействию с производителями из регионов. Продовольственные товары поставляются в Москву из 75 субъектов Российской Федерации. Почти с 30 регионами столица заключила долгосрочные отраслевые соглашения.

В числе основных иностранных партнеров по поставкам продуктов в Москву, в зависимости от вида продовольствия, — Белоруссия, Фарерские острова (Дания), Чили, Китай, Турция, Аргентина, Вьетнам, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Турция, Израиль, Египет, Индия и другие страны.

При этом Москва является крупным производителем продовольствия для собственного потребления и экспорта. В городе работают более 3 тысяч промышленных обрабатывающих производств и 240 предприятий пищевой промышленности.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выпуск продуктов в январе — ноябре 2021 года вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отгрузка продукции пищевой промышленности столицы составила 487,5 млрд рублей (+14,7%).

Столичные власти оказывают поддержку производителям продовольствия, выделяют субсидии и займы по сниженной ставке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина сообщала, что пять лет назад в Москве было две круглогодичные ярмарки, сейчас их уже 53. Такой формат в дополнение к уже имеющимся позволяет расширить для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. Ярмарки открываются с учетом пожеланий москвичей.

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