ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Марий Эл опровергли слухи об отставке главы региона

08:39
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Александр Евстифеев возглавляет республику с 2017 года

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев продолжает работу, несмотря на сообщения средств массовой информации о его якобы планируемой отставке. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказали в пресс-службе губернатора региона.
Путин сменил глав двух регионов

Ранее СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса, заявили, что вероятность отставки Евстифеева "приближается к 100%", при этом причиной его намерения покинуть губернаторский пост называли личное желание. Евстифеев якобы "категорически не хочет" продолжать работать в качестве главы Марий Эл, цитирует источники РБК.

Александр Евстифеев одержал победу на выборах главы Республики Марий Эл в 2017 году, набрав 88,3% голосов избирателей. В 2022 году срок его полномочий истекает. По утверждению источников, Евстифеев не собирается выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин обсудил развитие Марий Эл с главой региона Александром Евстифеевым. Глава государства отметил, что "действительно ситуация развивается хорошо в республике в целом, хорошие показатели по основным направлениям работы".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Александр Евстифеев
Александр Евстифеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.