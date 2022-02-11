Власти Марий Эл опровергли слухи об отставке главы региона

Александр Евстифеев возглавляет республику с 2017 года

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев продолжает работу, несмотря на сообщения средств массовой информации о его якобы планируемой отставке. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса, заявили, что вероятность отставки Евстифеева "приближается к 100%", при этом причиной его намерения покинуть губернаторский пост называли личное желание. Евстифеев якобы "категорически не хочет" продолжать работать в качестве главы Марий Эл, цитирует источники РБК.

Александр Евстифеев одержал победу на выборах главы Республики Марий Эл в 2017 году, набрав 88,3% голосов избирателей. В 2022 году срок его полномочий истекает. По утверждению источников, Евстифеев не собирается выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин обсудил развитие Марий Эл с главой региона Александром Евстифеевым. Глава государства отметил, что "действительно ситуация развивается хорошо в республике в целом, хорошие показатели по основным направлениям работы".

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