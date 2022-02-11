"Придется испортить отношения с Россией": Европа боится нового железного занавеса

Все остальное для них - не проблема

Фраза минувшего дня - "разговор немого с глухим". Такую характеристику дал министр иностранных дел России Сергей Лавров встрече с главой британского МИД Элизабет Трасс. В ходе двухчасовых переговоров выяснилось, что Трасс даже плохо представляет себе географию России. Британский министр, как сообщили СМИ, не знает, что Воронеж и Ростов-на-Дону - российские города. Не приходится удивляться тому, что Сергей Лавров констатировал - взаимопонимание отсутствует. И подтверждением этому стала новость о том, что британский парламент принял поправки к закону о санкциях, которые позволяют вводить ограничения в отношении широкого круга российских предприятий и отдельных граждан под туманным предлогом вовлеченности в дестабилизацию Украины.

Визит Трасс в Москву, а также ситуацию вокруг Украины в эфире программы "События. 25-й час" прокомментировал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

— Я бы не стал все-таки устанавливать единый критерий для всех западных политиков – каждый из них, каждое государство ведет себя соответственно своей роли, своим возможностям. Вот роль и возможности Великобритании таковы, что Джонсону в Москве делать было нечего. Ему было нечего сказать. Для его собственных внутриполитических целей быть просто принятым на 30-40 минут – не имело смысла. Поэтому здесь было взаимное понимание, что встреча глав МИД – это максимум дипломатического диалога, который может быть между Россией и Великобританией.

Договоропригодность – не является приоритетом британских политиков. Они совершенно не нуждаются, чтобы их избиратели увидели их договоропригодность. Вот немецкие избиратели, в первую очередь представители крупнейших отраслей немецкой экономики, они хотят, чтобы Шольц умел со всеми договариваться. Французская элита тоже хочет, чтобы их страна занимала конструктивную позицию в международных делах. А британцам это совершенно безразлично.

Каждая европейская страна исполняет свою роль. Германия – это такой солидный экономический игрок, интересы которого в отношениях с Россией понятны – это сотрудничество в энергетической сфере. Франция – это более бойкая держава, президент которой может метнуться в Москву, провести переговоры, сказать что-то лишнее, прощупать почву, но будет принят. Британия – это игрок, у которого нет конструктивных интересов в отношениях с Россией. И поэтому она ведет себя таким образом. Америка – это кукловод, который возвышается над своими союзниками и оставляет за собой последнее, решающее слово.

Европейцы напуганы тем, что в случае драматического развития ситуации вокруг Украины, им придется становится бОльшими союзниками США, чем они хотят. Им, в первую очередь Германии и Франции, придется действительно портить отношения с Россией, чего пока нет. И вот этого они очень не хотят. Они не боятся беженцев, криминала с Украины, это все для них не является проблемой. Для них проблема – железный занавес. Они не хотят восстановления железного занавеса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram