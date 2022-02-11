Российский робот рассказал украинским депутатам, чей Крым

В Верховной Раде остались довольны

Депутаты Верховной Рады интересуются: а Крым, он чей? В Украинском парламенте появился посланник из цифрового мира. Народные избранники с искренностью детсадовцев пожимали руки роботу, активно вступали в общение, и даже задали ключевой вопрос.

Искусственный интеллект не долго думал, дело-то ясное. Довольные депутаты ушли решать государственные дела. И тут грянул гром! Робота им представили как Эндрю, очевидно, представитель англосаксонских союзников. Но выяснилось! То ли это псевдоним, то ли документы у него липовые. В верховную Раду пробрался Promobot V4, рожденный в России, сконструированный российскими инженерами, обученный российскими айтишниками. Чей Крым, понятно!

Украинская политика - большой театр, где каждый выступает в своем амплуа. Смысл не ясен. Слова бессильны. Рукопашная - единственный ответ пугающей реальности (см. видео).

Не совсем правы те, кто считает клоунами и артистами только украинских политиков. Из угрозы российской агрессии сделали такой спектакль. Поколение тиктока подключилось к боевым действиям. Кому война, кому лайки собирать. "Дай мне молока, пачку чипсов, автомат, и я получу Россию до обеда", - пишут юные американские вояки.

Наше молодое поколения в комментариях посмеялось: "Ребята в Америке, вы на карте мира хоть Россию с Украиной найти сможете?"

- Они верят, что водородная бомба на их Штаты не упадет - подлетит Микки Маус, схватит бомбу и закинет её на Марс.

- А лучше бы список тех, кто уже пытался "победить Россию до обеда" и что с ними стало!

Креативные идеи на самой Украине иссякают. Войны всё нет, Крым российский, в ход пошел последний козырь. В преддверии дня святого Валентина появились на Украине такие вот плакаты: "Не дарите любовь москалям!" А кого любить - не указано. Бравые украинские солдаты тоже устали от этой российской угрозы и пустились в пляс.

Ирония убивает пафос, может быть, это лучший способ забыть о войне, когда воевать никто не собирается? А то в действительности всё не так как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram