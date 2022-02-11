Совет Госдумы обсудит обращение о признании ДНР и ЛНР 14 февраля

Документ могут направить в МИД для получения отзыва

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик рассмотрит Совет Госдумы на ближайшем заседании. Документ подготовлен и внесен в парламент фракцией КПРФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на сегодняшний день есть два предложения.

"Первое - рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно. Второе - направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов", - написал Володин в Telegram.

Спикер подчеркнул, что вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней российских граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР. По словам Володина, в случае выбора второго варианта парламентарии рассмотрят проект обращения позже, с учетом высказанных ведомствами позиций. Какой из вариантов выбрать, решит Совет Госдумы 14 февраля.

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