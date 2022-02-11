ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совет Госдумы обсудит обращение о признании ДНР и ЛНР 14 февраля

08:55
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Документ могут направить в МИД для получения отзыва

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик рассмотрит Совет Госдумы на ближайшем заседании. Документ подготовлен и внесен в парламент фракцией КПРФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на сегодняшний день есть два предложения.

ДНР: ВСУ могут стянуть к линии соприкосновения 150 тысяч человек
Путин поручил обеспечить соцвыплатами россиян в ДНР и ЛНР

"Первое - рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно. Второе - направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов", - написал Володин в Telegram.

Спикер подчеркнул, что вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней российских граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР. По словам Володина, в случае выбора второго варианта парламентарии рассмотрят проект обращения позже, с учетом высказанных ведомствами позиций. Какой из вариантов выбрать, решит Совет Госдумы 14 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жители Донбасса
Жители Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.