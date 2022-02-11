В Думе отказались сдерживать цены на цветы перед праздниками

Колебания цен в таких случаях являются естественным процессом

В Госдуме не видят необходимости вводить контроль над ценами на цветы перед Днем всех влюбленных и Международным женским днем. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказал глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Депутат пояснил, что подорожание цветов перед этими праздниками — пики спроса, которые связаны с дополнительными издержками. Цветы не являются товаром, который можно заготавливать в течение года, а потом равномерно продавать, поэтому сезонные изменения цен связаны именно с колебаниями спроса. Это естественный процесс, подчеркнул Гартунг.

Парламентарий рассказал, что если 14 февраля утром одни цены на цветы, то вечером уже другие. Аналогичным образом 7 марта "цена запредельная, а 8 марта к вечеру падает". Продавцы, которые не успеют реализовать товар, понесут убытки. Нарушений конкуренции здесь нет, цитирует Гартунга АГН "Москва".

Ранее в Ассоциации российских флористов рассказали, что цветы ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля, в 2022 году подорожают почти на 10%. По словам экспертов, это "ежегодная история", поскольку особенно широко этот праздник отмечают в европейских странах, а большая часть цветов поступает в Россию именно из Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram