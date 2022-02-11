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Депутат предложил вооружить полицейских отпугивателями собак

09:55
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Инициатива продиктована участившимися случаями нападений бродячих животных на людей

Сотрудникам правоохранительных органов и работникам ЖКХ необходимо выдавать ультразвуковые приборы для отпугивания бродячих собак. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
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Парламентарий отметил, что в России участились случаи нападения бесхозных животных на людей. Бродячие собаки представляют реальную угрозу жизни и здоровью взрослых и детей, которые в силу своих физических возможностей являются наиболее уязвимыми и не могут защититься, отметил Сухарев.

В письме вице-премьеру Юрию Борисову депутат предложил обеспечить сотрудников правоохранительных органов и работников муниципальных управлений ЖКХ спецсредствами, которыми они смогут оперативно воспользоваться при возникновении экстренных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает RT.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах. Член Совета Федерации от Забайкальского края Сергей Михайлов выступил за внесения изменений в законодательство, которые позволят органам местного самоуправления и региональной власти принимать меры — вплоть до усыпления особо агрессивных бродячих собак в особых случаях.

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