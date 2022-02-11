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ОКР пообещал сохранить золотую медаль российских фигуристов на ОИ-2022

09:06
  • пятница
  • 11 февраля 2022

На Играх Камила Валиева получала отрицательные результаты допинг-тестов

Российская фигуристка Камила Валиева получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря 2021 года, в том числе на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказали в Олимпийском комитете России (ОКР).
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В официальном заявлении ОКР подчеркивается, что комитет получил информацию о временном отстранении Валиевой от соревнований только 8 февраля, уже после завершения командного турнира на Олимпиаде, в котором российские фигуристы завоевали золотые медали.

Решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о снятии временного отстранения вступило в силу. Оно может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде, однако пока Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений, указали в ОКР.

В комитета также отметили, что поскольку положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира ОИ-2022 не подлежат автоматическому пересмотру.

Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль, сообщается на официальном сайте комитета.

Международное агентство тестирования (ITA) ранее объявило, что причиной переноса награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022 стал положительный результат допинг-теста Камилы Валиевой. Проба, о которой идет речь, была взята у Валиевой 25 декабря прошлого года, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

РУСАДА временно отстранило Валиеву, но дисциплинарный комитет агентства удовлетворил ее апелляцию и разрешил участвовать в Олимпиаде. С этим решением не согласны в Международном олимпийском комитете и собираются оспорить его в Спортивном арбитражном суде.

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