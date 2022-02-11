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Врачи разрешили делать стрижки и маникюр после COVID-19

10:52
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Многие переболевшие жалуются на состояние волос и ногтей

После перенесенной коронавирусной инфекции некоторые пациенты сталкиваются с выпадением волос и проблемами с ногтями. О том, как улучшить их состояние, рассказали врачи.
Врач рассказал, как вернуться к активной жизни после COVID-19

Эксперты прежде всего отметили, что для переболевших коронавирусом нет ограничений ни в стрижке волос, ни в бритье, ни в маникюре и педикюре. Делать это можно непосредственно после выздоровления.

Врач-инфекционист Сергей Васильев порекомендовал после выздоровления сдать анализы на уровень витаминов D и B12. Если будет обнаружен дефицит, следует обратиться к врачу — нельзя принимать витамины на свое усмотрение. Также рекомендуется включить в рацион больше рыбы, овощей и фруктов.

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что при выпадении волос можно принимать добавки, содержащие биотин, а также делать массаж головы с кедровым маслом. Проблемы с ногтями помогут решить витамин Е, С и бета-каротин.

Чудаков подчеркнул, что потребление витаминов и минералов — это не вынужденная мера, а часть ежедневного рациона, поскольку организм нуждается в их пополнении. Постоянный витаминно-минеральный фон обеспечивает готовность организма к встрече с инфекцией и последующему выздоровлению, цитирует медика RT.

Ранее медики рассказали, что у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, на протяжении нескольких месяцев могут сохраняться различные кожные проявления, в том числе так называемые "ковидные пальцы".

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