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Байден рассказал, как выводил войска с Украины

09:35
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Президент США перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Джо Байден забыл, из какой страны США недавно выводили свои войска. В интервью телеканалу NBC американский президент назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком. Байден доказывал верность своего решения завершить 20-летнюю афганскую военную кампанию.

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"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан!", - заявил американский лидер.

Подобные оговорки президента США стали привычными. На днях он забыл, какая страна готовит "вторжение" на Украину, в итоге пострадала Германия. "Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины…", - путался в географических названиях Байден.

После инцидента 25 января, когда президент США оскорбил журналиста на очередном брифинге, группа американских конгрессменов-республиканцев направила Байдену письмо с призывом пройти когнитивное тестирование. Авторы обращения считают, что поведение американского лидера свидетельствует о повышенной нервной возбудимости – а это один из признаков снижения умственных способностей и приближающейся болезни Альцгеймера.

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