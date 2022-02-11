Захарова поймала Джонсона на откровенной лжи

Публичные заявления британского премьера противоречат одно другому

"Стратеги от Бога" - так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова планы Лондона в отношении Москвы. О хитрой схеме, придуманной британскими властями, проговорился премьер-министр Борис Джонсон.

Захарова напомнила, что 30 января 2022 года канцелярия премьера заявила: Борис Джонсон уверен, что улучшение отношений с Россией возможно. Поэтому он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву для переговоров с российскими коллегами. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина.

Истинные цели визитов британских визитов в Москву раскрылись 10 февраля 2022 года, пишет Захарова в Telegram. Борис Джонсон публично рассказал о них во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Премьер Великобритании заявил, что Лондон усиленно работает над тем, чтобы отвлечь внимание русских. Поездки глав МИД и Минобороны должны, по словам Джонсона, загрузить "пропускную способность" дипломатических каналов Москвы - в то время как НАТО продолжает военную подготовку по всему восточному флангу.

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