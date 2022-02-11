ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова поймала Джонсона на откровенной лжи

09:59
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Публичные заявления британского премьера противоречат одно другому

"Стратеги от Бога" - так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова планы Лондона в отношении Москвы. О хитрой схеме, придуманной британскими властями, проговорился премьер-министр Борис Джонсон.

Захарова устроила главе МИД Британии ликбез по географии
Захарова: США развязывают себе руки эвакуацией журналистов с Украины

Захарова напомнила, что 30 января 2022 года канцелярия премьера заявила: Борис Джонсон уверен, что улучшение отношений с Россией возможно. Поэтому он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву для переговоров с российскими коллегами. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина.

Истинные цели визитов британских визитов в Москву раскрылись 10 февраля 2022 года, пишет Захарова в Telegram. Борис Джонсон публично рассказал о них во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Премьер Великобритании заявил, что Лондон усиленно работает над  тем, чтобы отвлечь внимание русских. Поездки глав МИД и Минобороны должны, по словам Джонсона, загрузить "пропускную способность" дипломатических каналов Москвы - в то время как НАТО продолжает военную подготовку по всему восточному флангу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.