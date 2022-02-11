Налетчики на "Пятерочку" в Подмосковье признались еще в двух разбоях

Один из обвиняемых знал всю "кухню" сетевых магазинов

Грабители, избившие до смерти кассира в подмосковной Истре, признались в двух других разбойных нападениях.

На допросе выяснилось, что один из преступников ранее работал в сетевом продуктовом магазине, поэтому знал внутренних процессах работы, передает РИА Новости.

"Обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двумя эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее", -заявили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчинам уже предъявили обвинение, решается вопрос об их аресте.

Кроме того, двое из четырех обвиняемых находились в России нелегально. Одного из них признали виновным в нарушении правил въезда в Россию, но не стали депортировать. Теперь проверка грозит контролирующим органам.

Нападение произошло в ночь на 9 февраля. Группа молодых людей с бейсбольными битами ворвалась в магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре и избила сотрудников. В результате скончалась 51-летняя кассир магазина, еще двое госпитализированы – это директор магазина и ее супруг. Грабители похитили 96 тысяч рублей.

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