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Скончалась актриса Евгения Брик

10:24
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Звезде кино и сериалов было 40 лет

В четверг, 10 февраля, после продолжительной болезни умерла актриса Евгения Брик (Хиривская). Об этом рассказала журналист Катерина Гордеева.

Гордеева написала в своем Facebook, что 40-летняя Брик не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Журналист выразила глубокие соболезнования семье и близким актрисы.

Евгения Хиривская родилась в Москве, фамилию Брик взяла в честь своей прабабушки по отцу в качестве сценического псевдонима. Окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), мастерская Александра Збруева.

Евгения Брик снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди ее работ в кино — роли в лентах "Географ глобус пропил", "Стиляги", "Северное сияние", "Темный мир: Равновесие", а также в сериалах "Оттепель", "Адаптация", "Фантом", "Бомба".

Актриса была замужем за режиссером и продюсером Валерием Тодоровским, родила в браке дочь Зою.

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Актриса Евгения Брик
Актриса Евгения Брик
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