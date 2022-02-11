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ФСБ задержала более 80 подпольных оружейников

10:30
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Изъято около 300 единиц оружия

Сотрудники ФСБ ликвидировали 26 нелегальных оружейных мастерских. Спецоперация проходила в 20 регионах России. Задержаны 87 подпольных оружейников, изъято около 300 единиц оружия.

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"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Во время обысков изъято 4 пулемета, 18 автоматов, более двух сотен пистолетов, револьверов, винтовок и карабинов. У задержанных нашли также взрывчатку, десятки тысяч патронов и даже артиллерийские снаряды.

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