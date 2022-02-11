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В Москве увеличат объемы плановой помощи в поликлиниках

10:26
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин

За последние дни в Москве количество обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, в связи с этим с понедельника, 14 февраля, в городе начнут увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин отметил, что московская медицина справилась с беспрецедентной нагрузкой. В настоящее время в стационарном звене здравоохранения фиксируется постепенное снижение числа госпитализаций. Прием пациентов в поликлиниках идет практически без очередей.

Визит врача на дом осуществляется в течение одних суток. Проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи в столице нет. В экстренных случаях бригада скорой приезжает в течение 11-12 минут, как в обычные дни.

С учетом этого можно увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках, подчеркнул Собянин. Он также отметил в своем личном блоге, что появляется возможность уделять больше внимания москвичам старше 65 лет. В случае заболевания COVID-19 врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни. Это обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий.

8 февраля в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин рассказал, что в Москве на 6% сократилось количество диагнозов COVID-19, также уменьшается число госпитализаций таких пациентов. Мэр столицы предположил, что на этой неделе падение станет еще более существенным.

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