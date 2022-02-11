Собянин заявил о прохождении пика "омикрона" в Москве

Заболеваемость пошла на спад

В Москве пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" пройдет.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, количество новых случаев на прошлой неделе снизилось на 6%. Ожидается, что статистика этой недели тоже пойдет на убыль.

"Пик заболеваний "омикроном" в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, - за три-четыре недели", - написал мэр в своем блоге.

Собянин подчеркнул, что вчерашний рост количества заболевших в Москве был обусловлен изменением методики учета - теперь в качестве подтверждения заболевания принимают не только ПЦР, но и результаты экспресс-тестов, сделанных в поликлиниках.

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