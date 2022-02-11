Ефимов: с начала года на торгах реализовано более тысячи объектов

Интерес покупателей растет

Москва в январе продала или сдала в аренду на торгах свыше тысячи объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Речь идет о квартирах, машино-местах, зданий и земельных участках.

По словам Ефимова, в первый месяц года было реализовано 1023 объекта. Это в три раза больше, чем в январе прошлого года. При этом больше всего было реализовано машино-мест – более 700.

В мэрии объяснили рост оздоровлением экономики, восстановлением покупательской способности и простотой процедуры.

В свою очередь глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что количество участников аукционов растет ежегодно. Особым спросом пользуются квартиры. Если в 2021 году на таких торгах участвовали в среднем 12 человек, то в январе их стало 14.

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