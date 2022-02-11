ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ефимов: с начала года на торгах реализовано более тысячи объектов

10:36
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Интерес покупателей растет

Москва в январе продала или сдала в аренду на торгах свыше тысячи объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Речь идет о квартирах, машино-местах, зданий и земельных участках.

Владимир Ефимов рассказал о создании в Москве пяти технопарков
Ефимов: Оборот онлайн-платежей в Москве в 2021 году вырос в полтора раза

По словам Ефимова, в первый месяц года было реализовано 1023 объекта. Это в три раза больше, чем в январе прошлого года. При этом больше всего было реализовано машино-мест – более 700.

В мэрии объяснили рост оздоровлением экономики, восстановлением покупательской способности и простотой процедуры.

В свою очередь глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что количество участников аукционов растет ежегодно. Особым спросом пользуются квартиры. Если в 2021 году на таких торгах участвовали в среднем 12 человек, то в январе их стало 14.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.