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Собянин: москвичей старше 65 лет с ковидом врачи будут посещать на дому

10:51
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Независимо от тяжести болезни

Московское здравоохранение получило возможность уделять больше внимания пациентам старше 65 лет. Пик заболеваний омикрон-штаммом коронавируса в столице прошел, нагрузка на врачей снижается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин

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Собянин напомнил, что москвичи старше 65 лет нуждаются в особой заботе. Теперь, если житель столицы из этой группы риска заболеет ковидом, врачи будут посещать их на дому - независимо от тяжести течения болезни, написал в своем блоге мэр Москвы. Он отметил, что таким образом будет обеспечен комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих заболеваний.

Собянин отметил, что абсолютные значения заболеваемости пока высокие. Тем не менее, московская медицина с нагрузкой справляется. Пациентов в поликлиниках принимают практически без очередей. А при вызове врача на дом медик приходит к больному в течение суток.

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