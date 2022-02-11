Эксперт рассказал, как мошенники используют тему COVID-19

Россиянам следует проявить бдительность

Мошенники проявляют изобретательность, чтобы выманить у своих жертв деньги. Поскольку в новостной повестке по-прежнему присутствует тема коронавируса, злоумышленники будут активно ее использовать, рассказал IT-журналист и обозреватель Александр Маляревский.

По мнению эксперта, мошенники будут "активно давить" на темы различных выплат и льгот, связанных с COVID-19, причем использовать эти темы они могут различными способами.

Вероятнее всего, потенциальные жертвы столкнутся с фишинговыми рассылками. Мошенники рассылают письма, которые могут выглядеть как послания от государственной структуры, медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как письмо кого-то из знакомых. Тема письма должна завлечь получателя. Что касается содержания, возможны варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, следует постоянно быть настороже, ловить любые нестыковки в том, что говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки. Маляревский предложил проверять в интернете номера, например, постановлений, которые упоминают злоумышленники.

В любом случае никому нельзя называть свои платежные данные, подчеркнул специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в 2021 году мошенники с использованием подменных телефонных номеров похитили у россиян около 45 млрд рублей. Для борьбы с этим явлением Общероссийский народный фронт выступил с инициативой введения уголовной ответственности за организацию сервисов по подмене телефонных номеров, а также непосредственно процесс подмены.

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